По информации источника, бело-голубые готовы отправить в тамбовский клуб хавбека Владислава Карапузова, а ростовчане — полузащитника Александра Саплинова.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Карапузов провел 5 матчей и не отметился результативными действиями. 23-летний Саплинов первую часть сезона выступал на правах аренды за "Ротор". В его активе 1 игра в текущем сезоне чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Стали известны игроки, которых "Ростов" и "Динамо" готовы отдать в аренду "Тамбову"
Фото: ФК "Динамо"
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