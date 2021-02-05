Стали известны игроки, которых "Ростов" и "Динамо" готовы отдать в аренду "Тамбову"

"Динамо" и "Ростов" определились с футболистами, которых они готовы отпустить в аренду в "Тамбов".
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, бело-голубые готовы отправить в тамбовский клуб хавбека Владислава Карапузова, а ростовчане — полузащитника Александра Саплинова.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Карапузов провел 5 матчей и не отметился результативными действиями. 23-летний Саплинов первую часть сезона выступал на правах аренды за "Ротор". В его активе 1 игра в текущем сезоне чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Ростов Динамо Тамбов Карапузов Саплинов
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