Рондон в ЦСКА, Тедеско ждет Промеса, Александр Головин разрывает Лигу 1. Главное за 7 февраля

А еще матч Кубка России впервые может состояться в Турции.

ЦСКА ждет новичков


Соломон Рондон возвращается в РПЛ. Поколесив по Англии, Испании и Китаю, венесуэльский нападающий понял, что лучше играть там, где он сделал себе имя. ЦСКА выкатил предложение, которое Рондона полностью устроило. И теперь дело осталось за успешным прохождением медосмотра. Рондон в России играл за "Рубин" и "Зенит", с питерцами становился чемпионом.

Согласился на переход в ЦСКА и норвежский полузащитник Эмиль Бохинен. Вчера еще хавбека могло перехватить киевское "Динамо", но армейцы борьбу за новичка выиграли. Теперь, как и с Рондоном, все зависит от медосмотра.

"Спартак" теряет Соболева


Илье Кутепову пора снова прокачивать скиллы а-ля Златан Ибрагимович. В товарищеском матче "Спартака" с "Ригой" ушиб колена получил Александр Соболев. А ведь именно его травма заставила Доменико Тедеско наигрывать Кутепова в центре нападения. Правда, после матча Соболев сам признался, что ничего серьезного с ним не произошло. Но после обследования был определен срок восстановления - две недели. Ничего серьезного, конечно, но подготовка ко второй части сезона у Соболева будет скомкана.

Соболев опять травмировал колено – из-за жуткого стыка в матче с "Ригой". С поля пришлось уйти

Матч с "Ригой" для "Спартака" прошел гораздо легче, чем против солигорского "Шахтера". Красно-белые отгрузили бывшей команде Олега Кононова 4 безответных мяча, отличились Зобнин, Понсе, Мозес и Ларссон. Правда, руководство "Риги" основной причиной поражения посчитало безобразное судейство, которое даже назвали произволом.

Квинси и "Спартак" - конец сериала близок?


Рондон в ЦСКА, Тедеско ждет Промеса, Александр Головин разрывает Лигу 1. Главное за 7 февраля

А главный тренер "Спартака" ждет Квинси Промеса. В интервью СЭ Доменико Тедеско заявил, что, как тренер, он хочет, чтобы полузащитник быстрее перешел из "Аякса" . Под Квинси "Спартак" переделывает схему на 4 защитника. Но по факту переговоры между клубами пока зависли. Как сказал Леонид Федун, "мяч на стороне "Аякса".

Нужен нам берег Турецкий


Кубок России в Турции. Еще недавно РФС не знал, что делать с турниром, который оказался лишним для всех - и для команд РПЛ, и даже для ФНЛ. А теперь игра в рамках плей-офф Кубка может пройти в другой стране. "Урал" с "Уфой" могут провести матч 1/8 финала в Турции. Дело в том, что по календарю игра назначена на 22 февраля в Уфе, а играть в это время года в столице Башкирии будет, мягко говоря, не комфортно. Естественно, составители расписания это не учли.

Команды проводят свои тренировочные сборы в Турции. И, если получится, встретятся в Анталии. А если нет - добро пожаловать в российский футбол, бессмысленный, беспощадный и очень холодный.

Матч ЛЧ на нейтральном поле


Матчи на нейтральные поля переносят не только в России. УЕФА подтвердил, что встреча "Лейпцига" с "Ливерпулем" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет не в Германии, а в столице Венгрии - Будапеште. Все из-за запрета немецких властей на въезд в страну из-за нового штамма коронавируса.

УЕФА поблагодарил обе команды за то, что пошли навстречу друг другу. Изначально все шло к тому, что "Лейпциг" мог получить технарь.

Просто Царь


Главный игрок воскресенья - российский полузащитник "Монако" Александр Головин. Хет-трик Головина принес победу над "Нимом" и заставил с новой силой восхищаться футболистом. Твиттер "Монако" назвал Александра российским волшебником, агент игрока Олег Артемова придумал мудрость "Головин всему Головин", и только Александр Мостовой посчитал, что петь дифирамбы в адрес Головина рановато. И вообще до Царя он еще не дорос.


Видео принадлежит ООО "Национальный спортивный канал"
Посмотреть его можно на YouTube-канале "Матч ТВ"

Но несколько рекордов Головин установил. Во-первых, это был первый хет-трик в его карьере. Во-вторых, это первый хет-трик "Монако" с 2017 года. В-третьих, это первый российских хет-трик в топовых чемпионатах за 9 лет. Головин зажег, с ним в составе "Монако" не проигрывает 7 матчей. После кошмарного в плане травм 2020 года Александр безумно соскучился по футболу, доказывая это от игры к игре.

Александр, четвертый! Головин грандиозно вернулся в основу "Монако": хет-трик и голевой пас против "Нима"

Фото: Sportbox.ru, официальный сайт "Спартака"

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Теги: Промес Рондон Головин Спартак ЦСКА Ливерпуль
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