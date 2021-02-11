Защитник "Уфы" Морозов - о Черчесове: он и в жизни такой, очень требовательный

Защитник "Уфы" Григорий Морозов высказал мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
Фото: МатчТВ
- Черчесов тремя словами? Амбициозный, требовательный, разборчивый. Как футболисты отреагировали на его высказывания в интервью? Человеку задавали вопросы, а в силу своей вспыльчивости он на них так отвечал. Я слышал, что говорили игроки сборной после этих высказываний - в основном звучала мысль, что он и в жизни такой, очень требовательный, и они принимают то, что он говорит, - приводит слова Морозова Sport24.

Правый защитник Григорий Морозов тренировался под руководством главного тренера сборной России Станислава Черчесова в период его работы с московским "Динамо" с апреля 2014 по июль 2015 года. За первый состав бело-голубых футболист не провел при Черчесове ни одной игры. Всего будущий главный тренер сборной руководил "Динамо" в 51 матче и добился 26 побед и 12 ничьих, 13 встреч закончились поражениями бело-голубых.

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Теги: Динамо УФА Сборная России Черчесов Морозов
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