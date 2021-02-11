Григорий Морозов: Уфа - хороший город. Но в районе, где находится наш стадион, вечером лучше не гулять

Находящийся в аренде в "Уфе" защитник "Динамо" Григорий Морозов рассказал о столице Башкортостана.
Фото: ФК "Динамо"
- Сам город хороший. Очень красивый центр города, да и люди здесь позитивные, хорошая столица Башкирии. Пока не удалось найти квартиру, поэтому живу в отеле. Если говорить о районе, где находится наш стадион - меня предупредили, что вечером там лучше не гулять, - передает слова Морозова Sport24.

26-летний правый защитник "Динамо" Григорий Морозов в текущем сезоне принял участие в 3 матчах бело-голубых в Российской премьер-лиге и 1 встрече Лиге Европы, его суммарное игровое время составило 68 минут. В октябре 2020 года Морозов отправился в аренду до конца сезона в "Уфу", за которую провел 4 матча в РПЛ и 1 в Кубке России и отметился 2 результативными передачами.

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Теги: УФА Морозов
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