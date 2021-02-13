Мостовой заявил, что в решении "Спартака" тренироваться в Тарасовке при неблагоприятных погодных условиях нет логики.
"Неделю назад мы уже знали, что будут морозы, снег. Нас предупреждали, чтобы готовились. Удивляет такое решение, тем более был выбор провести сбор в Сочи. Понимаю, в наше время, когда выбора не было. А сейчас деньги есть, выбор есть. Логики никакой. Бывает, конечно, форс-мажор, когда резко замело. Но здесь за неделю предупреждали, что две недели будут морозными. Спокойно можно было всё предвидеть", - сказал Мостовой.
Напомним, что на днях "Спартак" вернулся в Россию, завершив сборы в Дубае. Накануне команда провела тренировку при температуре -14 градусов Цельсия.
Отметим, что "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 35 очков.
Источник: Чемпионат
Мостовой раскритиковал "Спартак" за решение провести сбор в Тарасовке
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о решении "красно-белых" провести зимний сбор в Тарасовке.
Фото: РИА Новости
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