Васин готов для сборной, Карпин - о зарплатах в РПЛ, Гвардиола разгромил Моуринью. Главное за 13 февраля

Карпин о главном
Интервью Валерия Карпина не бывают скучными. Главный тренер "Ростова" может и после матча зажечь, может и в спокойной предсезонной атмосфере ярко высказаться. В "Инсайдерах" с Нобелем Арустамяном Карпин поговорил о проблемах российских клубов в еврокубках. Валерий Георгиевич, например, сказал, что в Австрии играют 5 Малкомов, купленных за меньшие деньги. Поэтому наличие бразильца - не показатель для выхода "Зенита" в плей-офф ЛЧ.
Еще Карпин обсудил главную претензию к российским футболистам - высокие зарплаты. Валерий Георгиевич назвал суммы, которые получают наши игроки, бредом. "Почему наши футболисты там не играют? Они не могут там выигрывать конкуренцию. И там нашим игрокам будут платить меньше денег. Представьте, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги. А мы им здесь даем еще и большие деньги! Представляете, какой бред мы творим?!", - эта фраза войдет в историю российского футбола в раздел "Лимит".
Долги не прощаются
Кстати, о деньгах. РПЛ, когда нашла 300 миллионов для "Тамбова", рассчитывала, что долги клуба будут сокращены и денег закрыть дыру хватит. Оказалось, что долг клуба должен сократиться за счет доброты и щедрости футболистов. Игроки "Тамбова" согласились простить 30%, но не 50%. Они все еще ждут, когда клуб выплатит им деньги, сообщает журналист Иван Карпов.
Противостояние будет серьезным. С одной стороны, РПЛ-РФС с их гарантированными деньгами при условии отказа от половины долгов. С другой стороны, футболисты, которые честно заработали свои деньги. И взять просто так отказаться от зарплаты в нынешних условиях, кто-нибудь вообще может?!
Джикия vs Васин
Агент Арсен Минасов, работающий с Виктором Васиным, устроил заочный баттл между защитником ЦСКА и Георгием Джикией. Джикия - капитан сборной и "Спартака". Васин - запасной ЦСКА с кошмарным бэкграундом, вызывающим стыд даже у армейских болельщиков. У Минасова особый взгляд на игру центральных защитников. По его мнению, Джикия - продукт, который пользуется спросом только на внутреннем рынке, то есть в РПЛ, и шансов уехать в европейский клуб у него почти нет.
А в Васина Минасов верит так, как никто в него не верит. Агент сказал, что уверен в возвращении Васина в сборную России, что защитник способен заиграть в любом российском клубе. И вообще все его ошибки - это из-за небольшого количества матчей. Чем больше он будет играть, тем его игра будет надежнее. Железная логика, конечно. Осталось только убедить Виктора Михайловича Гончаренко, что надо потерпеть. А ВГИК пора создавать петицию о возвращении Васина в сборную.
"Наполи" остановил "Ювентус"
"Ювентус" не проигрывал с января. 17 января в дерби с "Интером" туринцы уступили 0:2 и с тех пор встали на победные рельсы (выбили миланский клуб из Кубка). Но что-то пошло не так в матче с "Наполи". "Ювентус" нанес 22 удара, а этого для гола не хватило.
А "Наполи" забил с пенальти, который в "Ювентусе" посчитали сомнительным. Пирло вообще сказал, что "Ювентус" бы порвали на куски, получи они сами такой пенальти. Гол стал для Лоренцо Инсинье 100-м за неаполитанцев. Осталось 15 голов, и нападающий догонит легендарного Диего Марадону. Но главное - гол Инсинье спас Дженнаро Гаттузо от увольнения. Вряд ли после победы над чемпионом тренера отправят в отставку, несмотря на последние неудачи.
"Ювентус" отстает от "Милана" на 7 очков и имеет матч в запасе. "Россонери" упустили возможность оторваться, проиграв "Специи" со счетом 0:2. И поражение больное - "Милан" даже ни разу в створ ворот не попал.
Моуринью - не соперник для Гвардиолы
Это раньше встреча команд Гвардиолы и Моуринью считалось главным тактическим противостоянием в футболе. Началось еще 10 лет назад с матчей "Интера" и "Барселоны". С тех пор Гвардиола продолжает экспериментировать и удивлять всех нестандартными построениями. А Моуринью, когда подписывает контракт с новой командой, обязательно выгоняет одного из лидеров и все. Португалец давно перестал прогрессировать. А в последних 2 матчах "Тоттенхэм" Моуринью пропустил 8 мячей.
"Манчестер Сити" вынес "Тоттенхэм", Гюндоган традиционно забил 2 гола (он лучший бомбардир АПЛ в 2021 году). Теперь у "Сити" хороший отрыв в чемпионате, плюс игра в запасе. А Моуринью, как обычно, чувствуя свое возможное увольнение (ведь "Тоттенхэм" уже на восьмом месте), принялся хвалить игроков. Видели, проходили, знаем.
Фото: РИА Новости, Спорт-Экспресс, официальный сайт "Тоттенхэма"