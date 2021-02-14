По данным источника, "Динамо" не рассматривает вариант с приобретением Драговича этой зимой. Вместе с тем впоследствии игрок может перейти в московский клуб как свободный агент. Его контракт с "Байером" истекает 30 июня.
Ранее СМИ сообщили, что "Динамо" проявляет интерес к Драговичу. Отметим, что в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 29-летний австриец провел 13 матчей и забил один гол.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Динамо" может подписать защитника "Байера" Драговича летом
Защитник "Байера" Александар Драгович может подписать контракт с "Динамо" по завершении сезона.
Фото: "Байер"
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