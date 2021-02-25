Чернышов отметил, что Промес амбициозен, он хочет попасть в состав сборной Нидерландов на чемпионат Европы. По словам тренера, адаптация игрока в "Спартаке" не займет много времени, поскольку ранее он уже выступал за "красно-белых".
"В последнее время у Промеса было не так много игровой практики, но он хочет вернуться на хороший уровень, чтобы попасть в сборную Нидерландов на чемпионат Европы. У человека есть амбиции. Промес приезжает не просто получать зарплату. Еще он привык к российским реалиям. Думаю, что адаптация не займет много времени", - сказал Чернышов.
Он добавил, что Промес - один из наиболее ярких футболистов в новейшей истории "Спартака", но при этом отказался причислять Квинси к легендам клуба.
"Промес – один из ярчайших футболистов в новейшей истории "Спартака". Причислять его к легендам еще рано", - заявил Чернышов.
Отметим, что Промес перешел из "Аякса" в "Спартак" и подписал с москвичами соглашение на 3,5 года. Ранее он играл за "Спартак" в 2014-2018 годах.
Источник: Спорт День за Днем
Чернышов: причислять Промеса к легендам "Спартака" еще рано
Бывший наставник "Спартака" Андрей Чернышов поделился мыслями по поводу трансфера нападающего Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: РИА Новости
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