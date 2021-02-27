- Конечно, футболисты увереннее чувствуют себя, когда в воротах находится Акинфеев, но ЦСКА уже можно назвать достаточно опытной командой, несмотря на наличие ряда молодых исполнителей. Армейцы должны уметь играть и без своего капитана, - передает слова Хохлова RT.
Напомним, 25 февраля появилась информация, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и центральный защитник Игорь Дивеев пропустят встречу 20 тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Для срочной замены Акинфеева "армейцы" отозвали из аренды в "Урале" 24-летнего голкипера Илью Помазуна.
Хохлов: футболисты ЦСКА должны уметь играть и без Акинфеева
Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию с составом ЦСКА в отсутствие голкипера Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!