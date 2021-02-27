Хохлов: футболисты ЦСКА должны уметь играть и без Акинфеева

Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию с составом ЦСКА в отсутствие голкипера Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
- Конечно, футболисты увереннее чувствуют себя, когда в воротах находится Акинфеев, но ЦСКА уже можно назвать достаточно опытной командой, несмотря на наличие ряда молодых исполнителей. Армейцы должны уметь играть и без своего капитана, - передает слова Хохлова RT.

Напомним, 25 февраля появилась информация, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и центральный защитник Игорь Дивеев пропустят встречу 20 тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Для срочной замены Акинфеева "армейцы" отозвали из аренды в "Урале" 24-летнего голкипера Илью Помазуна.

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Теги: ЦСКА Акинфеев Хохлов
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