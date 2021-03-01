— Не разделяю скепсис: для нашего чемпионата Промес статусный игрок, выигрывал для "Спартака" чемпионство. Да, не стал моложе, но стал опытнее. Будет показывать тот футбол, который от него ждут, — цитирует Евсеева "Чемпионат".
29-летний Промес, выступавший за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, вернулся в клуб в феврале 2021 года из "Аякса" за 8,5 млн евро. В первом матче после возвращения нидерландца красно-белые проиграли "Рубину" в рамках 20-го тура чемпионата России (0:2).
Евсеев: Промес не стал моложе, но стал опытнее. Будет показывать тот футбол, который от него ждут
Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в "Спартак".
Фото: ФК "Уфа"
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