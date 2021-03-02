По словам Рыжикова, игроки не получают зарплату в течение нескольких месяцев, но при этом велись разговоры об увеличении бюджета "Тамбова".
"Когда не получаешь зарплату четыре месяца, бонусы за минувший сезон и слышишь обещания про увеличение бюджета на 20 процентов — о чем вести разговоры? Виноватых искать? В команде виноватых нет — виноватые сидят в кабинетах и решают судьбы людей. Они о нас не думают, почему я должен о них думать и разговаривать?" - сказал Рыжиков.
Отметим, что "Тамбов" располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 13 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Рыжиков - о ситуации с "Тамбовом": в команде виноватых нет, виноватые сидят в кабинетах
Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков высказался о ситуации с задолженностями по зарплате перед игроками клуба.
Фото: "Тамбов"
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