Рыжиков - о ситуации с "Тамбовом": в команде виноватых нет, виноватые сидят в кабинетах

Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков высказался о ситуации с задолженностями по зарплате перед игроками клуба.

Фото: "Тамбов"