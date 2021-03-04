- Сразу ли согласился Федун на возвращение Промеса? Он задал три вопроса: насколько это возможно, сколько может стоить и какие риски в связи с драматичной ситуацией и с судом. [Спортивный директор] Дмитрий [Попов] на эти вопросы ответил, после чего Леонид Арнольдович сказал: "Работайте", - цитирует слова Мележикова "Чемпионат".
Трансфер 29-летнего атакующего полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак" мог оказаться сорванным из-за уголовной истории, в которую оказался втянут футболист. В декабре 2020 года Промес несколько дней провел под арестом по подозрению в нанесении ножевого ранения в область колена своему двоюродному брату. Расследование дела полицией Нидерландов еще не окончено, в случае осуждения Промеса и назначения ему в качестве наказания лишения свободы он не сможет выполнять обязанности игрока по отношению к "Спартаку".
Мележиков рассказал о вопросах, которые вызвало у Федуна предложение вернуть Промеса
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, как президент клуба Леонид Федун согласился на трансфер 29-летнего полузащитника Квинси Промеса.
Фото: Getty Images
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