- Какова роль Газизова в переговорах по Урунову? Он звонил мне один раз, и у меня сложилось впечатление, что именно Газизов выступал в роли агента Остона, - передает слова Мележикова "Чемпионат".
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов до прихода в структуры красно-белых в июле 2020 года работал на должности генерального директора в "Уфе". Через месяц после появления функционера в клубе Леонида Федуна состоялся трансфер из "Уфы" полузащитника Остона Урунова за 1 миллион евро. В декабре 2020 года Газизов покинул пост гендиректора "Спартака".
Мележиков: у меня сложилось впечатление, что Газизов выступал в роли агента Урунова
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о роли экс-генерального директора клуба Шамиля Газизова в переговорах по полузащитнику Остону Урунову.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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