"Футбольный клуб "Спартак" не удовлетворен ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение. Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений. Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены желтой карточки Фомина", - приводит слова Фетисова РИА Новости.
Напомним, что КДК отменил желтую карточку Фомина, полученную им во встрече с "Тамбовом" (2:0). Благодаря этому решению Даниил сможет принять участие в предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком", который состоится 13 марта. В то же время предупреждение защитника красно-белых Самуэля Жиго, из-за которого он пропустит дерби с "Динамо", отменено не было.
"Спартак" не удовлетворен ответом РФС по решению КДК
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб не удовлетворен ответом РФС относительно решения КДК по желтым карточкам защитника Самюэля Жиго и хавбека "Динамо" Даниила Фомина.
Фото: ФК "Спартак"
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