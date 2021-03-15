Пушкин заявил, что по этой ситуации за комментариями нужно обращаться к "Ростову" и к самому Обухову.
"Что я могу комментировать? Это вопрос к игроку, "Ростову". Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет. Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. Письмо от ФИФА — вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать", - заявил агент.
Напомним, ранее стало известно, что ФИФА заподозрила Обухова в принятии допинга. По данным организации, в допинг-пробе игрока, взятой в 2013 году, выявили следы запрещенного вещества.
Источник: Metaratings
Агент Обухова прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте игрока
Сергей Пушкин, агент форварда "Ростова" Владимира Обухова, прокомментировал информацию о том, что игрока подозревают в принятии допинга.
Фото: "Тамбов"
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