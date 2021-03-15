Агент Обухова прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте игрока

Сергей Пушкин, агент форварда "Ростова" Владимира Обухова, прокомментировал информацию о том, что игрока подозревают в принятии допинга.

Фото: "Тамбов"