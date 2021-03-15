"Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции. Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор. Тот факт, что нас было два футболиста из "Торпедо", у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять. Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА", - заявил Обухов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ФИФА заподозрила нападающего "Ростова" Владимира Обухова в употреблении допинга. По данным организации, в допинг-пробе игрока, взятой в 2013 году, выявили следы запрещенного вещества. Также ФИФА открыло дело в отношении двух российских футболистов и одной футболистки. Этими игроками, кроме Обухова, называются защитник Иван Князев, выступающий в 2013 году за молодежную сборную России и футболистка Дарья Мещерякова.
В октябре прошлого года Владимир Обухов стал игроком "Ростова". Сумма трансфера игрока из "Тамбова" составила 700 тыс евро. В текущем сезоне он сыграл за ростовский клуб 8 матчей в РПЛ и Кубке России. Еще 10 матчей сезона 2020/2021 он провел в составе тамбовской команды, сделав одну результативную передачу.
В России Обухов выступал также за "Кубань", "Мордовию", "Спартак-2" и "Сочи". Всего в РПЛ у него 41 матч, в которых он забил 7 мячей и сделал две голевые передачи. В Футбольной национальной лиге он провел 139 матчей, забил 34 гола и сделал 18 результативных передач.
Обухов провел 16 матчей за молодежную сборную России, в них у него 8 голов.
Источник: "Чемпионат"
Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга
Нападающий "Ростова" Владимир Обухов прокомментировал информацию о том, что он нарушил антидопинговые правила.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!