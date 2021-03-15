Как сообщает источник, "Ростов" принял решение отправиться на игру 23-го тура Российской Премьер-лиги против волгоградского "Ротора".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ростовская команда рассматривает вариант с бойкотом матча в Волгограде в знак протеста против ошибок, которые допустил арбитр матча 22-го тура РПЛ "Химки" - "Ростов" (1:0) Сергей Лапочкин.
После матча "Ростов" обратился в ЭСК РФС. По мнению клуба, Лапочкин принял три неверных решения в той встрече.
Матч "Ротор" - "Ростов" состоится в Волгограде 17 марта и начнется в 18:00 мск.
Команда Карпина после 22-х туров идет на 9-м месте в таблице российского чемпионата, имея в активе 34 очка.
Источник: Sport24
Источник: "Ростов" поедет на гостевой матч с "Ротором"
"Ростов" не будет бойкотировать матч 23-го тура РПЛ против "Ротора" и полетит на игру в Волгоград.
Фото: ФК "Химки"
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