Напомним, что в перерыве матча 23-го тура РПЛ между "Уралом" и "Спартаком" (1:5) между Калининым и журналистом "Матч ТВ" Александром Неценко произошел конфликт. Игрок агрессивно отреагировал на один из вопросов корреспондента и быстро удалился из зоны для интервью. Впоследствии Неценко сообщил, что уладил конфликт с Калининым. Уткин же после произошедшего назвал игрока "Урала" гопником.
"Уткин назвал Калинина футбольным гопником? Он тогда журналистский гопник. Пусть говорит, это его право. У нас же журналисты сейчас понимают, что они всё могут говорить", - прокомментировал ситуацию Григорий Иванов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Калинин провел 16 матчей и забил один гол. "Урал" занимает 12-е место в таблице чемпионата, набрав 26 очков.
Источник: Чемпионат
"Калинин — играющий в футбол гопник". Уткин - о конфликте игрока "Урала" с журналистом "Матч ТВ"
"Он журналистский гопник". Президент "Урала" ответил Уткину на выпад в адрес Калинина
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал высказывание журналиста и блогера Василия Уткина в адрес защитника екатеринбуржцев Игоря Калинина.
Фото: Твиттер Василия Уткина
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!