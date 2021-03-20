Червиченко: нельзя исключать, что игроки ЦСКА просто "плавили" Гончаренко

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко предположил, что игроки ЦСКА хотели отставки главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
– Я не знаю, почему у Гончаренко не получается в ЦСКА, тренер-то он неплохой. Яркие игры чередуются с совершенно провальными. Как, например, последний матч против тульского "Арсенала". Когда футболисты задвигались только после того, как счет был 0:2.

Я уже высказывал свое мнение по этому поводу: нельзя исключать и того, что игроки просто "плавили" Гончаренко. В футболе такое часто бывает, – приводит слова Червиченко "Советский спорт".

Напомним, что в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги столичный ЦСКА уступил в гостях тульскому "Арсеналу" со счётом 1:2.

Голами в составе хозяев отметились Владислав Пантелеев (42') и Александр Ломовицкий (45'). Единственный мяч красно-синих забил Наир Тиркизян на 90-й минуте.

После 23 проведенных игр ЦСКА находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему "Зениту" восемь очков.

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Теги: Червиченко Гончаренко ЦСКА
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