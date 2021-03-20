В частности, Гатагов отметил, что Эмери хорошо разбирается в тактике. Также он заявил, что этот тренер был способен мотивировать игроков "Спартака". Кроме того, Гатагов прокомментировал высказывание бывшего форварда "Спартака" Артема Дзюбы, ныне выступающего за "Зенит", в адрес Эмери. Напомним, что в свое время Дзюба, игравший под руководством Эмери в составе "красно-белых", назвал испанского специалиста тренеришкой.
"Эмери был хорошо тактически подкован. Из всех футболистов того "Спартака" я лучше всех понимаю в тактике, так что могу на полном серьезе об этом говорить — понимаю, какие знания давал Унаи. А ментальность — у него были ассистенты, которые отвечали за это. Да и сам Унаи умел завести. Что была группа недовольных и их амбиции не реализовывались — это их проблемы. Думаю, и Артем Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. Он любит ярко высказываться. У Эмери хотелось тренироваться, был свой вайб. У Мистера была такая тема: на тренировке на следующий день после игры мы каждый раз собирались в круг и высказывали друг другу претензии. Все взрослые мужики, на личности никто не переходил", - рассказал Гатагов.
Напомним, что Эмери являлся главным тренером "Спартака" в 2012 году. Затем он тренировал "Севилью", "ПСЖ" и лондонский "Арсенал". С 2020 года Эмери возглавляет "Вильярреал".
Гатагов выступал за "Спартак" в 2012-2014 годах.
Источник: Sport24
Гатагов: Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой
Экс-игрок "Спартака" Сослан Гатагов высказался о бывшем наставнике "красно-белых" Унаи Эмери, ныне возглавляющем "Вильярреал".
Фото: Getty Images
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