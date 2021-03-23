Попов пожелал удачи Оличу в ЦСКА. Также он заявил, что у команды остаются шансы попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Кроме того, Попов сообщил, что не намерен возвращаться в ЦСКА в качестве помощника главного тренера.
"Олич вернулся в родной клуб. Могу пожелать ему только удачи. Наконец-то в футбольном клубе ЦСКА начинают работать армейцы. На Лигу чемпионов всегда остаются шансы. Нужно бороться до последнего. Это футбол, все может быть.
Возвращение в клуб в качестве помощника не рассматриваю, мне уже надо работать главным тренером. Пока что вижу себя в этой роли, а дальше будет видно", - сказал Попов.
Напомним, ранее ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера команды.
Накануне "армейцы" сообщили о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко. Последний являлся главным тренером ЦСКА с 2016 года.
Источник: Sport24
ЦСКА показал экипировку Олича после назначения хорвата главным тренером команды (фото)
Денис Попов - о назначении Олича: наконец-то в футбольном клубе ЦСКА начинают работать армейцы
Бывший игрок ЦСКА Денис Попов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера "армейцев".
Фото: Getty Images
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