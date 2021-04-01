Смородская: возможный уход Чорлуки в "Динамо" — не предательство. Думаю, болельщики "Локо" поймут

— Возможный уход Ведрана в "Динамо" — это не предательство. В футболе трансферы — обычная вещь. Ни о каком предательстве речи нет. Я думаю, болельщики поймут, — цитирует Смородскую "Чемпионат".
Напомним, 35-летний Чорлука объявил об уходе из "Локомотива" летом текущего года на правах свободного агента. Футболист выступал за российскую команду с 2012 года. Сообщалось, что к интерес к хорвату проявляет "Динамо".
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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что возможный уход защитника Ведрана Чорлуки в "Динамо" не будет предательством.
Фото: ФК "Локомотив
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