Егорычев - о сбежавшем из дома на выезд 16-летнем фанате "Урала": круто, такие болельщики нам очень нужны

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев высказал мнение об истории с 16-летним болельщиком "шмелей", сбежавшим из дома, чтобы отправиться на выезд в Москву.

Фото: ФК "Урал"