Егорычев - о сбежавшем из дома на выезд 16-летнем фанате "Урала": круто, такие болельщики нам очень нужны

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев высказал мнение об истории с 16-летним болельщиком "шмелей", сбежавшим из дома, чтобы отправиться на выезд в Москву.
Фото: ФК "Урал"
- Что думаю об истории 16-летнего фаната, который тайком от родителей поехал автостопом на свой первый выезд в Москву? Круто, конечно. Такие болельщики, как Фаддей, нам очень нужны. Жаль, не удалось показать ему в Москве своей хорошей игры. "Спартаку" мы крупно уступили… А вообще, думаю, такие поездки все-таки надо согласовывать с родителями, - передает слова Егорычева "Советский спорт".

Перед матчем 23 тура РПЛ "Спартак" - "Урал" (5:1) стало известно, что 16-летний фанат "Урала" тайком от родителей отправился автостопом на выезд в Москву вместе с одной из фанатских группировок клуба. До этого подростка несколько дней разыскивала полиция Екатеринбурга. Как оказалось, юный фанат отправился "пробивать выезд", ничего не сказав родителям из опасения, что его не отпустят. После матча "Урал" доставил 16-летнего Фаддея в Екатеринбург на клубном чартере.

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Теги: Урал Егорычев
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