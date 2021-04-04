Дмитрий Комбаров: не вижу большой разницы в классе между "Спартаком" и "Зенитом"

"Красно-белые едут в Ростов не за одним очком, а уж тем более не за тем, чтобы формально отыграть матч. "Спартак" едет за победой, у них есть все шансы для этого. Сегодня буду смотреть и болеть за них.
Еще с начала сезона я говорил, что "Спартак" – это один из претендентов на чемпионство. Несмотря на разрыв по очкам, игр еще много и все возможно.
Я не вижу большой разницы в классе между "Спартаком" и "Зенитом". Думаю, что этот отрыв может сократиться и чемпионство заберут красно-белые", - цитирует Комбарова "Спорт-экспресс".
"Спартак" под руководством Доменико Тедеско по итогам 23-х туров Российской Премьер-Лиги располагается на 2-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 44 очка. Отставание красно-белых от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 4 зачетных балла.
"Ростов", который возглавляет Валерий Карпин, занимает 8-е место в чемпионате России, набрав 37 очков. Желто-синих разделяют 5 баллов до 4-й строчки, позволяющей принять участие в еврокубках в следующем сезоне.
Матч "Ростов" - "Спартак" состоится сегодня, 4 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.
"Ростов" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 4 апреля 2021
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Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за московский "Спартак", поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
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