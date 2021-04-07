Экс-игрок "Уфы" Фримпонг: однажды в России выпил водки, заснул в ресторане и проспал семь часов

"У меня было очень много сумасшедших моментов! Один раз перед игрой я пошел потусить. Нет, не подумайте, что я алкоголик, но тут решил немного выпить. Вроде бы это была водка. Я заснул в ресторане и проспал семь часов. Вечером ко мне кто-то подошел и сказал, что нужно идти, а я был очень сонный
Потом кто-то попросил меня взять такси. Но я был очень пьяный и не мог назвать свой адрес. В итоге взяли мой телефон и позвонили кому-то из русских. За мной приехали и забрали", - приводит слова Фримпонга Sport24.
Напомним, что ганский футболист завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет. Он является воспитанником лондонского "Арсенала", за который выступал до 2014 года. С 2014-го по 2016-й он играл в России за "Уфу" и тульский "Арсенал".
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Бывший полузащитник "Уфы" и тульского "Арсенала" Эммануэль Фримпонг рассказал о своих тусовках в России.
Фото: ФК "Уфа"
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