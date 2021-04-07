Экс-игрок "Уфы" Фримпонг: однажды в России выпил водки, заснул в ресторане и проспал семь часов

Бывший полузащитник "Уфы" и тульского "Арсенала" Эммануэль Фримпонг рассказал о своих тусовках в России.

Фото: ФК "Уфа"