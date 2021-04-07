Согласно данным Антона Фетисова, возглавляющего департамент по связям с общественностью "Спартака", оба футболиста тренируются по индивидуальной программе. Не исключено, что они пропустят встречу с "Локомотивом".
"И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с "Локомотивом" под вопросом", - сказал Фетисов.
Отметим, что "Спартак" встретится в гостях с "Локомотивом" 11 апреля в рамках 25-го тура РПЛ.
"Спартак" пребывает на втором месте в турнирной таблице чемпионата России (47 баллов). "Локомотив" занимает третье место (43 очка).
Понсе провел в текущем розыгрыше РПЛ 20 матчей, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу. На счету Крала четыре голевые передачи в 23 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России.
Источник: Спорт-Экспресс
Жиго приступил к тренировкам по индивидуальной программе
Крал и Понсе могут не сыграть с "Локомотивом"
В "Спартаке" поделились информацией о состоянии полузащитника Алекса Крала и форварда Эсекьеля Понсе в преддверии матча с "Локомотивом".
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!