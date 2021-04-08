По словам Кучерова, Ларссону следует подумать о продолжении карьеры в Бундеслиге. Бывший скаут английских клубов также отметил, что Джордан пока не готов к выступлениям в АПЛ.
"Я бы рассматривал этого игрока с большим прицелом на Бундеслигу. Это стало бы переходным этапом для Ларссона, плюс в Германии легче бы было себя зарекомендовать и попасть в основу серьезного клуба. Если говорить конкретно о "Боруссии", то это будет непросто, поскольку потребуется адаптационный период, плюс многое будет зависеть от тренера и конкуренции.
"Вест Хэм"? Это совершенно другой уровень и чемпионат, для которого Ларссон пока не готов. Туда надо идти уже зрелым во всех отношениях футболистом — как в плане опыта, так и в физическом плане. Туда надо идти мужиком. В этом отношении немецкий чемпионат пошел бы Ларссону на пользу", - сказал Кучеров.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Боруссия" и "Вест Хэм" интересуются Ларссоном. По данным прессы, "Боруссия" рассматривает форварда "Спартака" в качестве потенциальной замены Эрлингу Холанду. Ожидается, что вскоре последний сменит клуб.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 23-летний Ларссон поучаствовал в 23 матчах, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Матч ТВ
СМИ: дортмундская "Боруссия" интересуется Ларссоном
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Боруссии" к Ларссону
Бывший скаут "Эвертона" и "Арсенала": Ларссон пока не готов к выступлениям в АПЛ
Павел Кучеров, работавший скаутом в "Эвертоне" и лондонском "Арсенале", высказался об информации, согласно которой форвардом "Спартака" Джорданом Ларссоном интересуются "Вест Хэм" и дортмундская "Боруссия".
Фото: "Спартак"
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