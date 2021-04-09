По информации источника, 37-летний специалист может возглавить вторую команду "быков". Отмечается, что у тренера есть и другие предложения.
Напомним, что Мусаев всю тренерскую карьеру провел в "Краснодаре", начиная с детско-юношеского футбола. В 2018-м он был назначен старшим тренером первой команды, а в 2020-м после получения лицензии стал главным тренером.
По итогам 35-и туров Футбольной национальной лиги "Краснодар-2" располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. Южане опережают "Акрон", который находится в зоне вылета, на 1 балл.
Источник: "Спорт-экспресс"
https://www.rusfootball.info/pliga/1146640399-musaev-rasskazal-o-razgovore-s-galickim-posle-porazheniya-krasnodara-ot-ahmata-so-schetom-05.html
Источник: Мусаев может возглавить "Краснодар-2", у него есть и другие предложения
Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев может продолжить работу в структуре клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
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