Дуглас Сантос: Россия похожа на Бразилию, тут очень открытые и радушные люди

Сантос заявил, что Россия очень похожа на Бразилию по отношению людей к жизни.
"Мое мнение — Россия очень похожа на Бразилию. По ритму жизни, по отношению к ней людей. Для меня тут получается такая смесь Германии и Бразилии. Дисциплина, которую я привез из Германии, объединилась с более радостным восприятием жизни. Поэтому и чувствую себя здесь в своей тарелке. Максимально!" - сказал Сантос.
Он также поделился мнением о жителях России. По словам Сантоса, в России живут открытие и радушные люди.
"Когда собирался переходить в "Зенит", партнеры по "Гамбургу" говорили: "Русские такие же холодные, как климат в их стране". Но на деле все оказалось совершенно не так. Тут очень открытые и радушные люди", - сказал игрок "Зенита".
Напомним, что Сантос перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Гамбурга". В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 23 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. От идущего вторым "Спартака" петербуржцев отделяют четыре балла.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Зенит"
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