"Я не готов отвечать на этот вопрос через прессу. Болельщикам я скажу, а через прессу не буду никакие интервью делать. Этот вопрос не ко мне. К руководству ли данный вопрос? Да ни к кому. Просто не хочу на этот вопрос отвечать", - сказал Семин.
Напомним, что Семин покинул "Локомотив" весной минувшего года. Руководство клуба не стало продлевать с ним контракт. Главным тренером "Локомотива" стал сербский специалист Марко Николич.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Локо" под руководством Николича набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. От идущего вторым "Спартака" команду отделяет одно очко. Лидером турнира является "Зенит", набравший 54 балла.
Источник: Спорт-Экспресс
"Этот вопрос не ко мне". Семин отказался объяснять, почему не ходит на домашние матчи "Локомотива"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о том, почему после ухода из клуба не посещает домашние матчи "железнодорожников".
Фото: Sportbox
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