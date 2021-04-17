Классон – о матче с "Рубином": думаю, что нам стоит гнуть свою линию

Хавбек "Краснодара" Виктор Классон рассказал свои ожидания от матча 27-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Краснодар"
– Я думаю, что нам стоит гнуть свою линию: продолжать в том же духе, как мы играли с "Зенитом". Но мы должны помнить о том, что "Рубин" – команда, больше играющая от обороны. Конечно, это будет игра с большим количеством единоборств. Но, в целом, нам нужно продолжать набирать обороты, – приводит слова Классона корреспондент Rusfootball.info.

"Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" (2:2), ведя по ходу матча в два мяча. Классон вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут, после чего был заменен на Руслана Камболова.

Следующую встречу подопечные Виктора Гончареко проведут с "Рубином". Игра пройдет на "Казань Арене" 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.

Свой матч 26-го тура РПЛ команды Леонида Слуцкого проведет сегодня, 18 апреля, в 12:00 по Москве. Соперником казанцев станет "Урал", занимающий 12 место в турнирной таблице чемпионата России.


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Теги: Классон Краснодар Рубин
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