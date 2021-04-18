– Отношение РПЛ и РФС понятно и очевидно. Нас в Суперлигу никто не позовет, и мы в ней принимать участия не будем. Вместо того чтобы высказывать своё негативное отношение, лучше бы РПЛ и РФС развивали клубный футбол в нашей стране, – заявил Лебедев в интервью для "Чемпионата".
Ранее президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказал негативное отношение к созданию Суперлиги.
Клубами-основателями нового турнира выступили шесть команд из Англии, три из Италии и еще три из Испании. До старта соревнования, который назначен на август 2021 года, планируется расширить этот список до 15 команд. Еще пять участников будет квалифицироваться в Суперлигу по итогам прошедшего сезона.
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Депутат Лебедев: нас в Суперлигу никто не позовет, и мы в ней принимать участия не будем
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал позицию РПЛ о создании европейской Суперлиги.
Фото: РИА Новости
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