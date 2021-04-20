"Динамо" выразило поддержку главе судейского комитета РФС Хачатурянцу

"Футбольный клуб "Динамо" Москва поддерживает деятельность Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС.
Мы выступаем за прозрачную систему принятия решений, основанную на принципах фэйр-плей, и исходим из того, что результаты футбольных матчей должны определяться на поле в честном соперничестве при объективном, качественном судействе.
Именно на это сейчас направлены усилия Ашота Рафаиловича и возглавляемого им судейского комитета РФС. Да, проблемы пока остаются, но мы видим главное - позитивные изменения и доверие со стороны всех участников футбольного процесса.
Качественная организация работы российского судейского корпуса является сейчас одним из ключевых факторов развития нашего футбола. Считаем, что Ашот Хачатурянц вместе со своими коллегами с ней справляется и профессионально исполняет свои обязанности", - говорится в заявлении на официальном сайте "бело-голубых".
20 апреля большинство клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых "Спартак", ЦСКА, "Ростов", "Рубин", "Краснодар", "Ахмат" и "Уфа", поддержали решение Хачатурянца пожизненно отстранить арбитра Вилкова от судейства матчей любых лиг. Последней встречей, которую обслуживал рефери, стала игра 26-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Ростов", завершившаяся победой "железнодорожников" со счетом 4:1.
Напомним, что на 52-й минуте встречи между "Локомотивом" и "Ростовом" Вилков показал вторую желтую карточку шведскому полузащитнику желто-синих Армину Гиговичу за отмашку от соперника. На 65-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар в пользу "железнодорожников" за падение польского хавбека Гжегожа Крыховяка.
"Динамо" располагается на 6-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 26-ти матчах 46 очков. В последнем туре "бело-голубые" в гостях разгромили "Ротор" со счетом 3:0. В 27-м туре чемпионата России "Динамо" на своем поле примет "Химки". Матч пройдет 24 апреля и начнется в 19:00 мск.
"Краснодар", "Рубин", "Ахмат" и "Уфа" поддержали решения Хачатурянца
"Ростов" поблагодарил Хачатурянца за попытки навести порядок в судействе после отстранения Вилкова
Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах
"Динамо" выразило поддержку главе судейского комитета РФС Хачатурянцу
Московское "Динамо" заявило о поддержке главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!