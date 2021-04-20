"Динамо" выразило поддержку главе судейского комитета РФС Хачатурянцу

Московское "Динамо" заявило о поддержке главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Фото: ФК "Динамо"
"Футбольный клуб "Динамо" Москва поддерживает деятельность Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС.

Мы выступаем за прозрачную систему принятия решений, основанную на принципах фэйр-плей, и исходим из того, что результаты футбольных матчей должны определяться на поле в честном соперничестве при объективном, качественном судействе.

Именно на это сейчас направлены усилия Ашота Рафаиловича и возглавляемого им судейского комитета РФС. Да, проблемы пока остаются, но мы видим главное - позитивные изменения и доверие со стороны всех участников футбольного процесса.

Качественная организация работы российского судейского корпуса является сейчас одним из ключевых факторов развития нашего футбола. Считаем, что Ашот Хачатурянц вместе со своими коллегами с ней справляется и профессионально исполняет свои обязанности", - говорится в заявлении на официальном сайте "бело-голубых".

20 апреля большинство клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых "Спартак", ЦСКА, "Ростов", "Рубин", "Краснодар", "Ахмат" и "Уфа", поддержали решение Хачатурянца пожизненно отстранить арбитра Вилкова от судейства матчей любых лиг. Последней встречей, которую обслуживал рефери, стала игра 26-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Ростов", завершившаяся победой "железнодорожников" со счетом 4:1.

Напомним, что на 52-й минуте встречи между "Локомотивом" и "Ростовом" Вилков показал вторую желтую карточку шведскому полузащитнику желто-синих Армину Гиговичу за отмашку от соперника. На 65-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар в пользу "железнодорожников" за падение польского хавбека Гжегожа Крыховяка.

"Динамо" располагается на 6-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 26-ти матчах 46 очков. В последнем туре "бело-голубые" в гостях разгромили "Ротор" со счетом 3:0. В 27-м туре чемпионата России "Динамо" на своем поле примет "Химки". Матч пройдет 24 апреля и начнется в 19:00 мск.

"Краснодар", "Рубин", "Ахмат" и "Уфа" поддержали решения Хачатурянца

"Ростов" поблагодарил Хачатурянца за попытки навести порядок в судействе после отстранения Вилкова

Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Динамо РФС Хачатурянц
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Самая быстрая революция в Европе. Похоже, Суперлига умерла, не успев родиться
"Динамо" выразило поддержку главе судейского комитета РФС Хачатурянцу 1
"Челси" сыграл вничью с "Брайтоном"
Игроки "Ливерпуля" выступили против участия клуба в Суперлиге 1
"Фиорентина" без Кокорина победила "Верону" 1
"Шальке" вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года 1
"Манчестер Сити" - первый клуб, официально вышедший из Суперлиги 2
Голы Шупо-Мотинга и Киммиха принесли "Баварии" победу в матче с "Байером"
Макгрегор: думаю о том, чтобы купить "Манчестер Юнайтед" 2
"Реалу" могут запретить участие в еврокубках, пока Перес не уйдет в отставку 3
В "Атлетико" отрицают, что клуб выходит из Суперлиги 1
Источник: президент "Ювентуса" Аньелли подал в отставку 1
СМИ: Вудворд покинет пост вице-президента "Манчестер Юнайтед" в конце года 2
Все 12 клубов-организаторов Суперлиги намерены обсудить расформирование проекта 18
"РБ Лейпциг" уступил "Кельну" в матче Бундеслиги
Петр Чех успокаивает болельщиков "Челси", которые протестуют против Суперлиги (видео)
СМИ: "Манчестер Сити" вслед за "Челси" покинет Суперлигу 3
Источник: "Челси" готовит документы для выхода из Суперлиги 2
Клубы РПЛ поддержат Всероссийский день донора перед играми 27-го тура
Головин - в заявке "Монако" на матч Кубка Франции с "Лионом"
Федун - о создании Суперлиги: для России это хорошо 13
Казанский и Моссаковский прокомментируют "Спартак" - ЦСКА
СМИ: 66% футбольных фанатов в Европе одобрило создание Суперлиги 13
Источник: Агуэро продолжит карьеру в "Барселоне" 1
Де Дзерби: я не хотел бы играть с "Миланом", потому что этот клуб — один из основателей Суперлиги 1
Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Лапочкина 4
Президент "ПСЖ": мы продолжим работать с УЕФА 2
Хайнер: "Бавария" говорит "нет" Суперлиге 2
Стала известна зарплата Тедеско в "Спартаке" 5
В сеть слили данные о зарплатах игроков "Спартака". Кутепов получает больше Джикии и Жиго 20
Все новости
-