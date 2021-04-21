Об этом сообщил его агент Олег Артемов в интервью "СЭ".
29-летний Новосельцев перешел в "Сочи" из "Зенита" летом 2019 года за 2 млн евро. В этом сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах и отдал голевую передачу. Контракт футболиста истекает летом 2021 года.
"Сочи" после 26 туров чемпионата России занимает седьмую строчку турнирной таблицы с 43 очками. В следующем туре команда Владимира Федотова в гостях сыграет с "Уфой".
Новосельцев хочет остаться в "Сочи"
Защитник "Сочи" Иван Новосельцев хочет остаться в команде.
Фото: ПФК "Сочи"
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