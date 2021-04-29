– Думаю, "Локомотив" вполне способен отсрочить "Зениту" праздник. Команда сейчас на ходу. Пускай она играет на выезде, но ей по силам добиться успеха в Питере. Для интриги это будет идеальный расклад, – рассказал Сычев в интервью для "Известий".
"Зенит" примет "Локомотив" в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится 2 мая на "Газпром Арене", встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
"Локомотив" (52) отстает от лидирующего "Зенита" (58) на шесть очков за три тура до финиша сезона. В случае победы подопечные Сергея Семака официально станут чемпионами России третий год подряд.
Игра первого круга состоялась 30 августа и завершилась без забитых мячей.
Сычев: "Локомотив" вполне способен отсрочить "Зениту" праздник
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычей поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: Благотворительный фонд "Подсолнух"
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