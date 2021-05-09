Боярский: "Химки" обыграют "Спартак" без всяких доплат!

Боярский заявил, что победу в предстоящем матче одержат "Химки".
"Думаю, "Химки" победят "Спартак" без всяких доплат! Они их и так обыграют. Про "Зенит" и "Сочи" тоже многое говорили. Ну, сейчас время поговорить. Пускай и говорят", - сказал Боярский.
Отметим, что матч "Спартак" - "Химки" пройдет завтра, 10 мая. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
"Спартак" располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (53 очка). "Химки" - на восьмом месте (44 балла).
Источник: Спорт-Экспресс
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Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ "Спартак" - "Химки".
Фото: ТАСС
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