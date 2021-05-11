КДК РФС рассмотрит удаление нападающего "Химок" Глушенкова в матче со "Спартаком"

"Мы получили заявления от футбольного клуба "Рубин" об отмене желтой карточки Солтмурада Бакаева, аналогичное письмо мы получили от "Сочи" по желтой Михая Мевли.
Мы также рассмотрим удаление Максима Глушенкова и удаление начальника команды "Спартак" - Василия Козловцева. Мы от "Химок" по Глушенкову никаких заявлений не получали. КДК рассмотрит удаление Глушенкова на заседании", - сказал Григорьянц.
Встреча 29 тура Российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Химками" завершилась со счетом 2:1. Форвард красно-черных Глушенков сначала забил гол на 27-й минуте, а потом получил красную карточку на 37-й. В меньшинстве команда Игоря Черевченко не смогла удержать победный счет, пропустив на 54-й и 89-й минутах.
Глушенков выступает за "Химки" на правах аренды, игрок принадлежит "Спартаку". В текущем сезоне Максим провел 11 матчей в чемпионате России, отметившись двумя голами. Летом футболист вернется в стан красно-белых.
Источник: Sport24
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие моменты 29-го тура будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета.
Фото: ФК "Химки"
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