В тульском "Арсенале" прокомментировали информацию о возможном переходе Хлусевича в ЦСКА

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев отреагировал на слухи, согласно которым клуб ведет переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника Даниила Хлусевича.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
"Наш клуб не ведёт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Поймите, даже сезон ещё не завершился! Начнём разговаривать как с футболистами, так и с клубами после окончания чемпионата.

Хорошо, что приписывают интерес больших клубов к игрокам "Арсенала", — нас это радует. Но никаких переговоров мы сейчас не ведём", - приводит слова Аджоева "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что армейский клуб рассматривает 20-летнего игрока в качестве возможного сменщика Марио Фернандеса, выступающего на позиции правого защитника. Хлусевич также способен сыграть крайнего хавбека.

В текущем розыгрыше чемпионата России Даниил принял участие в 24-х матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

Источник: ЦСКА и "Арсенал" ведут переговоры по трансферу Хлусевича

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Теги: ЦСКА Арсенал Тула Хлусевич Аджоев
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