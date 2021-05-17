"Футбольный клуб "Зенит" не ведет и не вел переговоры ни с Фонсекой, ни с другими тренерами. Все это слухи, не имеющие отношения к реальности. У "Зенита" есть главный тренер - Сергей Богданович Семак", - приводит слова пресс-службы петербургской команды Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что наставник "Ромы" Паулу Фонсека может быть назначен на пост главного тренера "Зенита". Отмечается, что петербуржцы уже контактировали с наставником "Ромы".
В услугах Фонсеки также заинтересованы "Бенфика" и "Тоттенхэм". Вместе с тем сам португальский специалист хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Напомним, ранее стало известно, что Фонсека покинет "Рому" по завершении сезона, когда истечет срок действия его контракта с римским клубом. В следующем сезоне с "волками" будет работать Жозе Моуринью.
"Зенит" победил в Саранске "Тамбов" со счетом 5:1 в матче 30-го тура РПЛ. "Сине-бело-голубые" закончили сезон РПЛ, набрав 65 очков. Напомним, команда Семака досрочно стала чемпионом России.
Источник: Фонсека может возглавить "Зенит", петербуржцы контактировали с тренером
В "Зените" опровергли информацию о переговорах с Фонсекой
В "Зените" опровергли информацию, что клуб заинтересован в приглашении Паулу Фонсеки на пост главного тренера
Фото: ФК "Рома"
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