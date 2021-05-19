Комбаров хочет возглавить "Спартак"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров хотел бы вернуться в клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Я мечтаю об этом. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение — с удовольствием бы это сделал. В роли тренера? Да, и не только. Возможны разные варианты. "Спартак" — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать, — цитирует Комбарова "СЭ".

34-летний Комбаров выступал в составе "Спартака" с 2010 по 2019 год, сыграв за это время в 274 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 44 голевые передачи. Вместе с красно-белыми защитник выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Сейчас Комбаров защищает цвета "Крыльев Советов", с которыми пробился в чемпионат России. Контракт игрока истекает в этом году.

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Теги: Спартак Комбаров Д
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