По данным зарубежных СМИ, красно-белые предложили игроку контракт по схеме "1+1".
"Никто из "Спартака" с нами не контактировал. Также я отрицаю любую информацию об интересе из России", - приводит слова Мануэлло Sport24.
В нынешнем сезоне Жиру в составе "Челси" провел 31 матч во всех турнирах, отметившись в них 11-ю забитыми мячами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Напомним, что ранее Оливье также выступал за лондонский "Арсенал", "Монпелье", "Гренобль", "Истр" и "Тур".
Агент Жиру отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в "Спартак"
Майкл Мануэлло, агент нападающего "Челси" Оливье Жиру, прокомментировал информацию, согласно которой 34-летний француз может перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Челси"
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