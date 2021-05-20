- С Рыковым мы контракт продлили, у него ничего не заканчивается. То же самое у Кулакова и Годзюра. Со Страндбергом мы пока на паузе, с ним будем обсуждать контракт позже, - передает слова Иванова "Спорт-Экспресс".
Минувший сезон екатеринбургский "Урал" завершил на 12-й строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. "Шмели" набрали 34 очка в 30 матчах, одержав 7 побед и 13 раз сыграв вничью при 10 поражениях. "Урал" стал самой "миролюбивой" командой чемпионата - максимальное количество ничьих среди всех остальных клубов РПЛ составило 8.
Президент "Урала" Иванов назвал фамилии игроков клуба, с которыми были продлены контракты
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, с кем из футболистов клуб уже продлил действующие соглашения.
Фото: ФК "Урал"
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