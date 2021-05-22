Напомним, ранее СМИ сообщили, что Туре может войти в тренерский штаб наставника "Ахмата" Андрея Талалаева.
Айдамиров назвал указанную информацию слухами. По его словам, руководство "Ахмата" не общалось с Туре по поводу возможного сотрудничества.
"Давайте не будем все слухи комментировать. Я не знаю, откуда это берется. И зачем об этом говорится. Мы ни с кем не общались. Это все просто слухи", - сказал Айдамиров.
Источник: Спорт-Экспресс
Яя Туре может войти в тренерский штаб "Ахмата"
В "Ахмате" прокомментировали возможность вхождения Туре в тренерский штаб команды
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал данные о том, что экс-игрок "Манчестер Сити" Яя Туре может войти в тренерский штаб грозненской команды.
Фото: Getty Images
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