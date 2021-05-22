В "Ахмате" прокомментировали возможность вхождения Туре в тренерский штаб команды

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал данные о том, что экс-игрок "Манчестер Сити" Яя Туре может войти в тренерский штаб грозненской команды.

Фото: Getty Images