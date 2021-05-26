Онопко: Федуну не хватает умения правильно управлять "Спартаком"

Бывший футболист "Спартака" и экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о Леониде Федуне как владельце красно-белых.
Фото: ТАСС
"Федун вложил в "Спартак" очень много своих денег, и за это заслуживает уважения. Но, на мой взгляд, ему не хватает умения правильно и последовательно управлять клубом. Нанимать таких генерального и спортивного директоров, которые работали бы в "Спартаке" по много лет, и к ним было бы полное доверие.

У клуба есть все, чтобы он каждый год боролся за золотые медали. Финансы, инфраструктура, поддержка болельщиков. А результата нет", - приводит слова Онопко "Спорт-экспресс".

Напомним, что Федун приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Спартак" в 2004 году. За это время самый титулованный клуб России по разу стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые финишировали на второй строчке турнирной таблицы и пробились в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Теги: Федун Спартак Онопко
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