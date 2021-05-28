Гурцкая отметил, что Витория не продержится долго на посту наставника "Спартака". По его словам, тренер может столкнуться с большими проблемами уже в ближайшее время, если "красно-белые" не попадут в групповой раунд Лиги чемпионов.
"У Витории будут мелкие проблемы: неидеальный состав, долгая адаптация к России. Да, с Тедеско "Спартак" смог найти общий язык. А вот Руй, думаю, не задержится надолго в России. Уже в августе на главного тренера может обрушиться большая волна хейта, если команда не пройдет квалификацию Лиги чемпионов", - сказал Гурцкая.
Источник: Sport24
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Гурцкая: думаю, Витория не задержится надолго в России
Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о перспективах Руя Витории в должности главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images
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