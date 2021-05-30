Газизов: верю в то, что Зинченко еще сыграет в финале Лиги чемпионов

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов оценил выступление бывшего игрока башкирской команды Александра Зинченко, ныне выступающего за "Манчестер Сити", в финале Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).
Фото: Getty Images
Газизов сообщил, что смотрел матч и болел за Зинченко. По его мнению, Александр очень хорошо действовал в этой игре. Также Газизов отметил, что Зинченко в дальнейшем еще сыграет в финале Лиги чемпионов.

"Смотрел матч, болел за Сашу Зинченко, хороший был финал, и "Челси", и "Манчестер Сити" отлично сыграли. Ошибка Зинченко в пропущенном мяче? Нет, он очень хорошо сыграл. Мы будем всегда переживать и держать кулачки за Зинченко. Я верю в то, что Саша сыграет еще не в одном финале [Лиги чемпионов]", - сказал Газизов.

Источник: ТАСС

Семин: в эпизоде с голом "Челси" в финале Лиги чемпионов есть ошибка Зинченко, хотя в целом он хорошо играл

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Теги: Газизов Зинченко УФА Манчестер Сити
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