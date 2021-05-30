Газизов: верю в то, что Зинченко еще сыграет в финале Лиги чемпионов

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов оценил выступление бывшего игрока башкирской команды Александра Зинченко, ныне выступающего за "Манчестер Сити", в финале Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).

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