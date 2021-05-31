Даты зафиксированы в проекте регламента российской Премьер-Лиги на сезон-2021/22.
В проекте регламента, который обсуждался в нынешнем месяце на собрании РПЛ, значатся такие даты: летнее трансферное окно откроется 28 июня и закроется 7 сентября, сроки зимнего окна — с 26 января по 22 февраля.
Отмечается, что зимнее окно закроется почти одновременно с возобновлением чемпионата после зимней паузы.
Источник: РБ Спорт
СМИ: летнее трансферное окно в РПЛ откроется 28 июня и закроется 7 сентября
Названы предполагаемые даты трансферных окон следующего сезона в РПЛ.
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