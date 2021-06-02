Правый крайний защитник чешской "Славии" сборной Дании Александр Ба, привлек внимание московского "Спартака", сообщают СМИ. По данным источника, красно-белые рассматривают 23-летнего игрока как вариант усиления правого фланга обороны.
В январе 2021 года Ба перешел в "Славию" из датского клуба "Сённерйюск" за 1,75 млн евро, его текущая стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3 млн евро. На счету игрока 26 матчей за пражский клуб (1 гол, 4 результативных передачи) и 1 матч за сборную Дании (1 гол).
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" интересуется игроком "Славии" Ба
Правый защитник пражской "Славии" Александр Ба попал в сферу интересов московского "Спартака".
Фото: youtube.com
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