Отметим, ранее стало известно, что "Локо" продлил контракт с Ротенбергом до 31 декабря текущего года. 35-летний защитник из-за травмы не участвовал в матчах с декабря 2018 года.
Селюк отметил, что "Локомотив" поступил как топ-клуб в ситуации с Ротенбергом. По его словам, руководству "железнодорожников" небезразлична судьба футболиста.
"Локомотив" поступил как топ-клуб, продлил контракт, желая, чтобы игрок вышел из клуба здоровым. Спасибо новому руководству, они поступили профессионально по отношению к Борису, продлили контракт до 31 декабря. Сейчас в "Локомотив" придут профессиональные врачи, которые в итоге поставят его на ноги, и он будет окончательно здоров. <...> Ротенберг сейчас тренируется, хотя многие, возможно, отдыхают. Он хочет как можно скорее вернуться в общую группу. В его профессиональных качествах тяжело усомниться", - сказал Селюк.
Источник: Sport24
Официально: "Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом
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Селюк - о продлении контракта с Ротенбергом: "Локомотив" поступил как топ-клуб в этой ситуации
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, поблагодарил руководство клуба за продление контракта с игроком.
Фото: "Локомотив"
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