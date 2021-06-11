"Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером.
Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?" – пошутил Петкович на пресс-конференции перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Уэльса.
Сообщалось, что контракт 57-летнего специалиста с национальной командой Швейцарии рассчитан до конца 2022 года.
Ранее Петкович также возглавлял "Беллинцон", "Малькантоне", "Лугано", "Янг Бойз", "Самсунспор", "Сьон" и "Лацио".
Источник: "Р-Спорт"
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Главный тренер сборной Швейцарии ответил шуткой на вопрос об интересе "Зенита"
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отреагировал на информацию, согласно которой интерес к нему проявляет санкт-петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images
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