Главный тренер сборной Швейцарии ответил шуткой на вопрос об интересе "Зенита"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отреагировал на информацию, согласно которой интерес к нему проявляет санкт-петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images
"Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером.

Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?" – пошутил Петкович на пресс-конференции перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Уэльса.

Сообщалось, что контракт 57-летнего специалиста с национальной командой Швейцарии рассчитан до конца 2022 года.

Ранее Петкович также возглавлял "Беллинцон", "Малькантоне", "Лугано", "Янг Бойз", "Самсунспор", "Сьон" и "Лацио".

Источник: "Р-Спорт"

Источник: главный тренер сборной Швейцарии может возглавить "Зенит"

Источник: "Зенит" готов предложить ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича

СМИ: "Зенит" заинтересован в новом контракте с Жирковым, переговоры пройдут после ЧЕ-2020

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная Швейцарии Петкович Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

У сборной Италии Манчини 28 матчей подряд без поражений
Зарема: Газизов обещал привезти Чалханоглу зимой свободным агентом. Эх, не дали ему поработать 2
Италия разгромила Турцию в стартовом матче чемпионата Европы-2020 8
Чемпионат Европы впервые в истории начался с автогола
Первый мяч на чемпионате Европы-2020 в свои ворота забил турок Демираль 1
Губерниев: это точно самый странный Евро в истории. А значит, у нашей сборной есть шанс 1
Путин не приедет на первый матч сборной России на чемпионате Европы-2020 против Бельгии
Доннарумма стал самым молодым голкипером сборной Италии на крупных турнирах
Главный тренер сборной Швейцарии ответил шуткой на вопрос об интересе "Зенита"
Геничу отказали в аккредитации на Евро-2020 из-за посещения Карабаха 11
УЕФА попросил прикрыть слоган "Героям Слава!" на футболках сборной Украины 7
Бузникин - о матче с Бельгией: жду достойного футбола в исполнении сборной России эксклюзив
Комментатора Моссаковского не пустили в Азербайджан на матч Евро-2020, увидев в его паспорте армянский штамп 7
Салах - лучший игрок сезона АПЛ по версии болельщиков 1
Турция - Италия. Стартовые составы команд на матч-открытие Евро-2020
Премьер-министр Венгрии: преклонение колена не вызывает ни малейшего сочувствия. Этому нет места на стадионах 8
В "Уфу" перешли два игрока "Велеса" 1
Стали известны все соперники ЦСКА по товарищеским матчам на сборах в Австрии
Моуринью: Роналду должен покинуть Италию и оставить меня в покое!
УЕФА разрешил оставить лозунг "Героям Слава" на форме сборной Украины 33
Куртуа: мы готовы к тяжелой игре против России
Первый тренер Дзюбы: Артем с харизмой, стержень у него был уже в юности 2
Де Дзерби: я еду в "Шахтер" не для того, чтобы расслабиться
Евгеньев: номер один в плане шуток в сборной - Дзюба. Конкурировать с ним очень тяжело 3
Во Львове бесплатно нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России 20
Мартинес: игра с Россией будет большим испытанием для нас 2
"Локомотив" продлил контракты с шестью помощниками Николича
Евгеньев прокомментировал попадание в заявку сборной России на Евро 5
Наставник Бельгии Мартинес рассказал о состоянии Витселя и де Брёйне
В. Березуцкий - о стычке после матча ЦСКА с "Арсеналом": поведение Аджоева и Григалавы было отвратительным
Все новости
-